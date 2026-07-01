МУЗЕЙ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

Музей Партизанской Славы.

Поселок Пржевальское связан не только с именем известного путешественника Н.М. Пржевальского. В годы II Мировой войны этот район называли партизанской республикой, а поселок Слобода (ныне Пржевальское) был ее столицей. 21 сентября 1993 года здесь был открыт музей Партизанской Славы.

Экспозиция, посвященная боевым действиям партизанских отрядов на территории Смоленской области в годы войны, рассказывает о деятельности соединения под командованием легендарного Н.З. Коляды - Бати, об отрядах особого назначения 4-й Ударной и 43-й армий, освобождавших Смоленщину.

Много интересных реликвий здесь представлено: почетная грамота на куске парашютного шелка, странички с записями боевых действий партизан , книга карманного формата «Спутник партизана», изданная в 1942 году. Макет землянки, где находятся подлинные предметы быта, оружие, рация «Белка» воспроизводят картину партизанских будней.

Иллюстрации:

Музей Партизанской Славы.