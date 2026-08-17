МУЗЕЙ ПАРОХОДСТВА

Музей морского флота Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), основанный в 1962 году, заслуженно является одним из самых интересных музеев города Владивостока.

Об этом свидетельствует тот факт, что в фондах музея Вам встретятся мореходные приборы, различные элементы одежды моряков, макеты кораблей и судов, образцы представителей морской флоры и фауны. Вам будут интересны особенно личные вещи, документы и фотографии моряков. Чтобы воспоминания от похода в музей были яркими и долгими там есть большое количество рекламной продукции и интересных сувениров в виде мореходных инструментов.

Главная экспозиция раскроет Вам все тайны истории морского пароходства. Расскажет о таких важных исторических событиях, как становление торгового флота, участие в Великой Отечественной войне . Всё это указывает важнейшую роль Владивостокского порта в развитии грузовых перевозок морским путём в данном регионе.

На сегодняшний день фонды музея составляют: модели судов, макеты портовых сооружений, форма одежды, фотографии, документы, личные вещи моряков, живопись, мореходные инструменты и приборы, сувениры и рекламная продукция пароходства, образцы морской флоры и фауны.

Экспозиция посвящена истории Дальневосточного пароходства - становлению торгового флота, участию во Второй мировой войне , интернациональной помощи Вьетнаму; раскрывает значение Владивостокского порта в развитии морских перевозок на Дальнем Востоке и Северным морским путем.

Иллюстрации:

Музей морского флота Дальневосточного морского пароходства.