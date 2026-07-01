МУЗЕЙ ПАЛАТЫ В ЗАРЯДЬЕ

Филиал Государственного исторического музея (Варварка, 10). Двухэтажное здание, единственная сохранившаяся постройка двора бояр Романовых, возникшего в конце 15 в. на Варварской улице. Двор был устроен Никитой Романовичем, братом супруги царя Ивана IV Грозного и дедом первого царя династии Романовых – Михаила Федоровича. В подвале здания хранили продукты, в подклете находилась поварня, выше – жилые помещения, причем женщины жили в верхнем деревянном этаже – тереме. Археологические находки в районе палат (гончарная мастерская, около 500 предметов) позволили предположить, что здесь в 16 в. жили ремесленники. Белокаменный подвал здания построен в 16 в., остальные части здания сохранились в измененном виде. По легенде, именно здесь родился Михаил Федорович Романов. После вступления Михаила на престол и переезда в Кремль палаты в Зарядье стали именоваться старым государевым двором, что на Варварском крестце. В 1631 г. возле палат был сооружен Знаменский монастырь. Зарядье неоднократно горело, что приводило к разрушению палат и многочисленным перестройкам. В 1752-1762 гг. в палатах жил грузинский митрополит Афанасий со штатом, палаты именовались архиерейскими. Музей под названием «Дом бояр Романовых» появился в палатах при императоре Александре II и стал одним из первых музеев Москвы. По проекту архитектора Ф.Ф. Рихтера палаты были надстроены деревянным этажом в виде терема, достроено крыльцо, в комнатах были установлены изразцовые печи, настелены паркетные полы, стены обиты парчой с царскими вензелями. После революции помещения преобразовали в музей старого русского быта. С 1923 г. – дом боярина 17 века. С 1932 г. – это филиал ГИМ. В 2008 г. были восстановлены геральдические символы Романовых в нише над входом в палаты.