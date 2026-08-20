МУЗЕЙ ОМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

Музей истории Омского педагогического училища №1. Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Омский педагогический колледж №1» - одно из старейших профессиональных учреждений Западной Сибири, исторический путь которого 141 год.

В 2005-2008 годы училище получает новый статус и называется «Омский педагогический колледж № 1».

В 2009 году Учреждение переименовывается в Бюджетное образовательное учреждение Омской области среднего профессионального образования «Омский педагогический колледж №1». Колледжу присвоен статус экспериментальной площадки ФГУ «Федеральный институт развития образования» в соответствии с приказом ФГУ «ФИРО» №157 от 18 декабря 2008 года по теме: «Организационно-педагогические условия формирования социально-образовательного пространства для подготовки конкурентоспособных педагогических кадров».

В 2010 году происходит реорганизация учреждения путем присоединения Омского педагогического колледжа №4 к Омскому педагогическому колледжу №1.

В 2012 году 140-летний юбилей Омский педагогический колледж №1. В 2013 году в результате реорганизации учреждения Омский педагогический колледж №2 присоединяется к Омскому педагогическому колледжу №1 со сменой юридического адреса: город Омск, ул. Блюхера,28. Новый 2013-2014 учебный год объединил преподавателей, сотрудников, ветеранов колледжа в единый коллектив, который должен решать важные задачи: слышать ритм времени, сохранять лучшие традиции, быть достойными последователями предшествующих поколений.

Иллюстрации:

Музей истории Омского педагогического училища №1.