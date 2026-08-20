МУЗЕЙ ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА

Музей истории Обуховского завода был основан еще в конце XIX века.

На протяжении всего времени его существования с помощью государства, руководства и рядовых работников завода коллекция музея пополнялась новыми экспонатами.

Сейчас музейная экспозиция разделена на несколько залов, каждый из которых освещает конкретную эпоху развития завода, а директор музея Н.А. Виноградова знакомит посетителей с наиболее яркими событиями каждого периода.

Здесь можно увидетьфрагмент интерьера кабинета руководителя предприятия, продукцию Обуховского завода, образцы военной техники, план завода 1917 года, отпечатанный в литографии предприятия, портреты основателей завода, а также узнать об их характерах и судьбах.

Иллюстрации:

Музей истории Обуховского завода.