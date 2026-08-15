МУЗЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Музей Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки - это история первого в Сибири музыкального ВУЗа.

Первое решение о создании музея было принято в связи с подготовкой к 25-летию консерватории (1981 год). Совет НГК утвердил положение о музее и создал Совет содействия, в который вошли: А.Г. Михайленко, В.М. Калужский, Я.Н. Файн, Г.Г. Фельдгун, Д.Г. Ермаков, Г.Г. Бычкова, В.Н. Кулешова, Н.В. Леонова, В.В. Ерёменко и другие.

В 1985 году было выделено, а в 1989 году оформлено специальное помещение для музея (кабинет 421), в котором он работает и сегодня.

В музее два зала. В первом (старом) зале развёрнуты 8 постоянных экспозиций:

- теоретико-композиторский факультет; - оркестровый факультет; - фортепианный факультет; - вокальный факультет; - факультет народных инструментов; - дирижёрско-хоровой факультет; - творческие связи; - из истории НГК. 2006 году к музею был пристроен второй зал. В нём установлены 12 витрин, в каждой из которых представлены документы и экспонаты, не выставлявшиеся в музее ранее. Яркой частью новой экспозиции являются инструменты, переданные в музей Центром корейской музыкальной культуры при консерватории. Большой интерес у посетителей вызывают также народные музыкальные инструменты, привезённые из разных уголков Сибири.

Документальную часть новой экспозиции составляют:

-тдоговоры о сотрудничестве новосибирской консерватории с музыкальными ВУЗами России , ближнего и дальнего зарубежья;

- приказы первых лет существования консерватории;

- фотографии ректоров НГК, первого педагогического состава и первого учёного совета, фото знаменитых музыкантов (композиторов и исполнителей), побывавших в ВУЗе (Д. Шостакович, А. Шнитке, Я. Френкель); Издательская деятельность консерватории представлена выставкой книг и буклетов. Концертная деятельность НГК представлена в экспозиции «Конкурсы» и «Фестивали» - это буклеты и программы, фотографии, аудиозаписи Международных, Российских, региональных конкурсов и фестивалей, проходивших в консерватории.

В новом зале музея также размещены памятные и юбилейные медали консерватории, иностранных ВУЗов, сувениры, почётные грамоты и дипломы. В музее периодически проводятся небольшие тематические выставки, посвящённые жизни и деятельности консерватории. Фонд музея составляют более 6 тысяч единиц хранения: афиши, фотографии, рукописи, нотные и печатные издания, материалы о выпускниках и др. Многие из них представляют собой историческую ценность.

Здесь можно получить информацию по истории создания и развития ВУЗа, узнать о его первых сотрудниках, педагогах, выпускниках и знаменитых музыкантах, посетивших консерваторию (так, наибольший интерес представляют материалы о пребывании в НГК Д.Д. Шостаковича в 1961 и 1967 годах).

Музей располагает небольшим количеством документов, не имеющих прямого отношения к истории НГК, но интересных для характеристики музыкальной жизни Новосибирска «доконсерваторского» периода (например, фотографии педагогов-музыкантов 1930-х годов).

Музей, являясь и архивом и выставкой одновременно, продолжает вести пропаганду лучших традиций консерватории, её истории как первого и единственного за Уралом высшего музыкального учебного заведения.

Иллюстрации:

Музей Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки .