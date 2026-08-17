МУЗЕЙ НКВД
Томский Мемориальный музей истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» - первый музей подобной тематики в России, учрежденный во исполнение совместного постановления городского и областного советов депутатов трудящихся от 13 июня 1989 г. «Об увековечивании памяти жертв политических репрессий на томской земле».
Расположен в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. Территория, прилегающая к зданию, служила внутренним двором тюрьмы, где в настоящее время расположен Сквер Памяти. В 1992-2011 годах здесь были установлены памятник жертвам большевитского террора и ряд памятных знаков репрессированным народам. В настоящее время музей и Сквер Памяти представляют собой единый историко-архитектурный мемориальный комплекс, занимающий заметное место в музейном и архитектурно-историческом пространстве Томска.
Постоянная экспозиция музея включает реконструированный тюремный коридор и камеру для подследственных заключенных, интерьер кабинета следователя. В четырех залах музея (бывших камерах) расположены такие разделы постоянной экспозиции, как «Хроника репрессий на Томской земле», «Большой террор», «Расстрельный крест», «Белостокская трагедия», «ЧСИРы», «Их трагические судьбы», «Судьба священника», «Колпашевский яр», «ГУЛАГ и спецпересенцы Нарымского края», «Подземный расстрельный коридор», оформленный скульптурной композицией «Уходящий в небытие», а так же персональные стенды с биографическими материалами и документами расстрелянных в Томске поэта Н.А. Клюева, философа Г.Г. Шпета и др. Среди экспонатов - копии и подлинные документы следственных дел, фотоальбомы, вышивки, картины, рисунки, игральные карты, поделки из дерева и камня, изготовленные в лагерях и ссылках. В структуре музея существует выставочный зал, на базе которого регулярно организуются и проходят тематические выставки, презентации, просмотры документальных видеофильмов, собрания краеведов и историков, встречи со студентами и жителями Томска. При музее работает библиотека, формируется видео и фото архив, коллекция архивных документов и публикаций в периодической печати, позволяющие посетителям музея и исследователям глубже и полнее изучить некоторые трагические периоды российской истории.
Музей располагает электронным банком данных почти на 200 тысяч человек, прошедших за годы Советской власти на территории Томской области через горнило «чрезвычаек» и троек, раскулачивания и массовых депортаций народов.
Иллюстрация:
Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД».