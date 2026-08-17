МУЗЕЙ НКВД

Томский Мемориальный музей истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» - первый музей подобной тематики в России, учрежденный во исполнение совместного постановления городского и областного советов депутатов трудящихся от 13 июня 1989 г. «Об увековечивании памяти жертв политических репрессий на томской земле».

Расположен в подвальном помещении здания, в котором с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД. Территория, прилегающая к зданию, служила внутренним двором тюрьмы, где в настоящее время расположен Сквер Памяти. В 1992-2011 годах здесь были установлены памятник жертвам большевитского террора и ряд памятных знаков репрессированным народам. В настоящее время музей и Сквер Памяти представляют собой единый историко-архитектурный мемориальный комплекс, занимающий заметное место в музейном и архитектурно-историческом пространстве Томска.

Постоянная экспозиция музея включает реконструированный тюремный коридор и камеру для подследственных заключенных, интерьер кабинета следователя. В четырех залах музея (бывших камерах) расположены такие разделы постоянной экспозиции, как «Хроника репрессий на Томской земле», «Большой террор», «Расстрельный крест», «Белостокская трагедия», «ЧСИРы», «Их трагические судьбы», «Судьба священника», «Колпашевский яр», « ГУЛАГ и спецпересенцы Нарымского края», «Подземный расстрельный коридор», оформленный скульптурной композицией «Уходящий в небытие», а так же персональные стенды с биографическими материалами и документами расстрелянных в Томске поэта Н.А. Клюева , философа Г.Г. Шпета и др. Среди экспонатов - копии и подлинные документы следственных дел, фотоальбомы, вышивки, картины, рисунки, игральные карты, поделки из дерева и камня, изготовленные в лагерях и ссылках. В структуре музея существует выставочный зал, на базе которого регулярно организуются и проходят тематические выставки, презентации, просмотры документальных видеофильмов, собрания краеведов и историков, встречи со студентами и жителями Томска. При музее работает библиотека, формируется видео и фото архив, коллекция архивных документов и публикаций в периодической печати, позволяющие посетителям музея и исследователям глубже и полнее изучить некоторые трагические периоды российской истории.

Музей располагает электронным банком данных почти на 200 тысяч человек, прошедших за годы Советской власти на территории Томской области через горнило «чрезвычаек» и троек, раскулачивания и массовых депортаций народов.

Иллюстрация:

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД».