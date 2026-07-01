МУЗЕЙ НАЗИБА ЖИГАНОВА

Музей-квартира Назиба Жиганова основан 30 июля 1991 года. Открытие музея-квартиры в доме № 14 на Малой Красной улице состоялось 2 марта 2001 года.

Здесь выдающийся татарский композитор Назиб Гаязович Жиганов (1911-1988 годы) провел последние семнадцать лет жизни.Обстановка квартиры, мир подлинных вещей, окружавших композитора, передают атмосферу, в которой он жил и работал. Большую ценность представляет архив - уникальное собрание документов 20-80-х годов ХХ века.

Это личные документы, рукописи, книги с пометками самого композитора и дарственными надписями деятелей литературы и искусства, а также воспоминания современников, фотоархив, автографы выдающихся деятелей культуры. Эпистолярный архив насчитывает несколько сотен документов, среди которых письма Д. Шостаковича , А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Р. Щедрина, Б. Покровского, Н. Рахлина, Г. Литинского и др.

Музей композитора Н.Г. Жиганова среди прочих музыкальных музеев уникален тем, что вся экспозиция его состоит только из подлинных, мемориальных предметов.

Иллюстрации:

Музей-квартира Назиба Жиганова.