МУЗЕЙ НАЗИБА ЖИГАНОВА
Музей-квартира Назиба Жиганова основан 30 июля 1991 года. Открытие музея-квартиры в доме № 14 на Малой Красной улице состоялось 2 марта 2001 года.
Здесь выдающийся татарский композитор Назиб Гаязович Жиганов (1911-1988 годы) провел последние семнадцать лет жизни.Обстановка квартиры, мир подлинных вещей, окружавших композитора, передают атмосферу, в которой он жил и работал. Большую ценность представляет архив - уникальное собрание документов 20-80-х годов ХХ века.
Это личные документы, рукописи, книги с пометками самого композитора и дарственными надписями деятелей литературы и искусства, а также воспоминания современников, фотоархив, автографы выдающихся деятелей культуры. Эпистолярный архив насчитывает несколько сотен документов, среди которых письма Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Р. Щедрина, Б. Покровского, Н. Рахлина, Г. Литинского и др.
Музей композитора Н.Г. Жиганова среди прочих музыкальных музеев уникален тем, что вся экспозиция его состоит только из подлинных, мемориальных предметов.
Иллюстрации:
Музей-квартира Назиба Жиганова.