МУЗЕЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Музей Южно-Сахалинской наступательной операции самый молодой на Сахалине. Он был создан в 2010 году и насчитывал всего 50 предметов.

На основе имеющихся и вновь собранных материалов составлены 3 основные экспозиции «Свидетельствуют документы архивов», «79 стрелковая дивизия 2-го Дальневосточного фронта, 16 Армии (СССР)», «88 императорская пехотная дивизия (Япония)», которые регулярно пополняются вещественными доказательствами боевых действий - предметами быта, личными вещами, письмами, фотографиями, воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной .

Иллюстрации:

Музей Южно-Сахалинской наступательной операции городского округа «Смирныховский» Сахалинской области.