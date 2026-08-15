МУЗЕЙ НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Этнографический музей народов Забайкалья - один из крупнейших музеев под открытым небом в Росии.

Музей занимает территорию площадью 37 гектаров. В музее собрано более 40 архитектурных памятников. В музейных фондах хранится свыше 11 тысяч экспонатов.Территория музея разделена на несколько комплексов. Археологический комплекс музея состоит из закрытого павильона и открытой площадки. На открытой площадке расположены каменные плиточные могилы, каменные столбы, «сторожевые» камни и так далее.

Первый могильник хуннской культуры был обнаружен в 1896 году в Ильмовой пади Кяхтинского района. В средние века хунну над захоронениями устраивали плоские, круглые каменные кладки. В закрытом павильоне демонстрируются образцы, привезённые с Нижно-Иволгинского хуннского городища. В Эвенкийском комплексе демонстрируются чумы, лабазы, эвенкийская утварь. Бурятский комплекс состоит из юрт (как деревянных так и войлочных), и культового буддийского сооружения - дугана.

В первой половине XIX века бурятские храмы имели церковнообразный вид. Во второй половине XIX века появился новый вид дугана, существенно отличающийся от первых образцов. Дуган "Деваджин" вывезен из Гусиноозёрского дацана. В 1926 году дуган был перестроен - внешний облик храма не изменился, увеличилась его площадь.

В окраске храма преобладает жёлтый цвет - священный в ламаизме. Внутри храма находится панно "Тунши", иллюстрирующее индийскую сказку о четырёх животных, решивших спор о том, как достать плоды с высокого дерева. В Предбайкальском комплексе демонстрируется усадьба бурята-казака, дом-зимник богатого бурята С.Б. Сафронова. Дом-зимник был построен в 1900 году в селе Хореты (ныне Нукутский район Иркутской области). Перевезён в музей в 1975 году.

Первым ссыльным в Забайкалье был украинский гетман Демьян Многогрешный, сосланный в 1673 году. На всём пути прохождения ссыльных и каторжан через каждые 25 вёрст располагались этапы и полуэтапы для ночлега каторжан. В Верхнеудинском округе находилось более 20 этапов. Трёхкамерный этапный амбар перевезён из села Кульский станок Хоринского района. В амбаре располагается выставка "Из истории ссылки и каторги Забайкалья". Старожильческий комплекс состоит из домов пашенного крестьянина и казачьего атамана.

Дом пашенного крестьянина вывезен из села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Дом построен в 1880 году. Напротив дома расположены завозня, амбар, сарай двухстенный, перевезённые из села Клочнёво Прибайкальского райна. Построены в 1919 году. Одна из самых интересный экспозиций музея - старообрядческий комплекс. Экспозиция его состоит из домов старообрядцев, сосланных в Сибирь в XVIII веке.

Выстроена типичная улица односторонней застройки конца XIX - начала XX века. Комплекс состоит из дома зажиточного крестьянина со всеми надворными застройками, изба крестьянина-ремесленника, дом богатого старообрядца. В небольшом удалении расположена старообрядческая часовня.

В завозне двора крестьянина-ремесленника устроена выставка хозяйственного инвентаря: сохи, плуги, бороны, молотилки, станки, сани и так далее. Дом крестьянина Красикова построен в 1861 году в селе Барыкино-Ключи. В огороде расположена кузница перед которой два станка: для подковывания лошадей и гнутья дуг и полозьев. Кузница построена в конце XIX века в улусе Арбижил, вывезена в музей в 1971 году.

Дом-"связь" построен в конце XIX века в селе Надеино Тарбагатайского района. Принадлежал крестьянину Зайцеву. Перевезён в музей в 1972 году. Дом ориентирован длиной стороной на улицу. Четыре окна с одностворчатыми ставнями. На ставнях изображены цветы, птицы и олени. Двухэтажный дом Борисова построен в селе Куйтун во втррой половине XIX века. Перевезён в музей в 1972 году. Характерная особенность дома - высокое крыльцо. На первом этаже располагалась торговая лавка, кладовая и казёнка.

Ворота построены в 1906 году в селе Новая Брянь по заказу Матвеева. В 1978 году ворота были реконструированы в музее. Богатое украшение ворот указывало на богатство хозяина дома. В городском комплексе демонстрируются дома старого Верхнеудинска. Городской дом с мезонином был построен в 1900 году в Верхнеудинске. Находился на улице Почтамтская №22. Принадлежал чиновнику. В доме находится экспозиция традиционного интерьера дома зажиточного горожанина начала XX века.

Иллюстрации:

Этнографичеcкий музей народов Забайкалья.