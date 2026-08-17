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МУЗЕЙ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
Музей народных ремесел и промыслов открылся 18 мая 2007 года в здании, построенном Елецким купцом, последним владельцем табачной фабрики Александром Николаевичем Заусайловым.
Является филиалом Елецкого городской краеведческого музея. Залы музея знакомят посетителей с кожевенным, кузнечным, гончарным, валяльным промыслами, Елецкой рояльной гармоникой, лозоплетением, резьбой по дереву, ткачеством, вышивкой, плетением лаптей.
Иллюстрации:
Музей народных ремесел и промыслов.
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