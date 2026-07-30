МУЗЕЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Музей истории народного образования Усть-Вымского района находится в бывшем здании Гамской второклассной школы, построенном в 1901 году по проекту архитектора Дружинина.

Здание построено всего за три месяца без единого гвоздя. 28 октября 1996 года в одном из классов был открыт музей истории народного образования Усть-Вымского района.

Музейные предметы и музейные коллекции рассказывают обо всех этапах истории школ в Усть-Вымском районе начиная со Стефана Пермского. Отдельный раздел экспозиции посвящен профессиональному образованию Яренского уезда до 1917 года, истории Усть-Вымского начального училища, готовившего учителей, бухгалтеров, почтовых работников.

Отдельно выделена тема об общественных организациях советской школы - октябрятах , пионерах, комсомольцах. На стенде представлены альбомы по истории пионерского движения, рапорты пионерских дружин школ района. Школьная и пионерская форма, школьные портфели, ученические тетради и учебники, наглядные пособия второй половины ХХ века - таблицы умножения и правописания. Личные вещи учителей, проработавших в школах более 30 лет. Почетные грамоты и благодарственные письма, воспоминания выпускников - письма и поздравительные открытки любимым учителям.

Иллюстрации:

Музей истории народного образования Усть-Вымского района.