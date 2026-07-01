МУЗЕЙ Н.М. РУБЦОВА

Дом-музей Николая Михайловича Рубцова.

В живописном месте на берегу реки Толшмы в августе 1990 года была открыта первая экспозиция о жизни и творчестве великого русского поэта Николая Михайловича Рубцова.

Первоначально это были две комнаты, остальные помещения занимали библиотека, КБО, почта. Но постепенно удалось освободить все здание и к юбилею поэта в январе 1996 года открылся музей . Музей располагается в одном из бывших зданий детского дома, где провел свое детство известный поэт Н. М. Рубцов.

Иллюстрации:

Дом-музей Н. М. Рубцова.