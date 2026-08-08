МУЗЕЙ Н.К. РЕРИХА

Мемориальный дом-музей Николая Константиновича Рериха. Республика Алтай.

В 1926 году через село Верхний Уймон, расположенное в Горном Алтае, проходил маршрут Центрально-Азиатской экспедиции под руководством академика Н.К. Рериха . Музей создан в селе Верхний Уймон по инициативе Н.Д. Спириной на территории усадьбы В.С. Атаманова. Восстановлен Сибирским Рериховским Обществом. Открыт после реконструкции в 2001 году.

Целями музея являются изучение и популяризация богатейшего творческого наследия уникальной семьи Рерихов, а также реставрация и сохранение старообрядческого подворья как культурно-исторической ценности. В одном из залов музея воспроизведена обстановка быта и культуры старообрядцев, размещены фотодокументы, материалы Центрально-Азиатской экспедиции, карта маршрута и другие материалы, связанные с жизнью и деятельностью семьи Рерихов. В остальных помещениях - сменные экспозиции репродукций картин Н.К. и С.Н. Рерихов и предметов, принадлежавших Рерихам.

В музее идёт большая культурно-просветительная работа: проводятся выставки алтайских художников, собираются и изучаются материалы по экспедиции Рериха, археологии Алтая; организуются выставки в сёлах и Домах культуры Уймонской долины. В селе работает мастерская, в которой сотрудники музея обучают детей и взрослых росписи по дереву.

СибРО активно включается в подготовку и проведение различных ярмарок, выставок, республиканских праздников. Мемориальный дом-музей Н.К. Рериха в Верхнем Уймоне наряду с Музеем Н.К. Рериха в городе Новосибирске и Мемориальными квартирами Н.Д. Спириной в Новосибирском Академгородке входит в Музейный комплекс Сибирского Рериховского Общества.

Иллюстрации:

Мемориальный дом-музей Николая Константиновича Рериха. Республика Алтай.