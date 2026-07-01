МУЗЕЙ Н.И. БЕРЕГОВОЙ

Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний.

Краеведческий музей Спасска-Дальнего является единственным в городе учреждением, где комплектуются, сохраняются, изучаются и экспонируются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии жителей города Спасска-Дальнего и Спасского района.

Музейный фонд имеет разветвленную структуру, где представлены основные направления культурного и исторического наследия города и района. Общий объём музейного фонда составляет более 18 000 единиц хранения. В музее действуют четыре экспозиционных зала: «История основания города», «Горница первых переселенцев», «Спассчане на защите Отечества», «Природа Приморского края», а также экспозиция «Штурмовые ночи Спасска: сказка и быль». Имеющиеся два выставочных зала используются под временные выставки и для проведения различных культурно-просветительских мероприятий в рамках реализуемых проектов («Я и мой город», «Музейные уроки истории», «Программа выходного дня», «Музейный календарь народных праздников», «Свадебный поезд в музее» и другие). Самый большой выставочный зал также выполняет функции Художественного салона, где проходят творческие встречи, музыкальные и поэтические вечера, мастер-классы, выставки музейных объединений (Народного клуба декоративно-прикладного искусства «Рукодельница», Народного клуба фотохудожников «Дилетант», творческого объединения «Поэтический круг»). Ежегодно музей проводит до 40 выставок (собственных и гостевых, в том числе, передвижных), свыше 1500 коллективных экскурсий, более 200 культурно-просветительских мероприятий и лекций. Благодаря эффективной проектной деятельности и систематической информационно-рекламной работе в СМИ музей ежегодно посещают свыше 20 тысяч человек. Большинство социокультурных музейных проектов направлены на создание привлекательного имиджа музея и городского округа Спасск-Дальний. Традициями музея стали: празднование Международного дня музеев как события городского масштаба с обязательным чествованием дарителей, партнёров, волонтёров Музея ; ежегодное участие во всемирной акции «Ночь музеев»; благотворительные акции для детей «Музейные бродилки» (1 июня - День защиты детей, 1 сентября - День знаний), для студентов «Билет в музей вместо банки пива» (25 января - День российского студенчества, 27 июня - День молодежи), для многодетных семей (15 мая - День семьи, 30 ноября - День матери); проведение акций «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Алое небо 41-ого» и другое. Миссия музея - быть «визитной карточкой» города, ярко и убедительно представляющей его мощный исторический и культурный капитал.

Иллюстрации:

Краеведческий музей имени Н.И. Береговой городского округа Спасск-Дальний.