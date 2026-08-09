МУЗЕЙ МОРЯКОВ-ВЕТЕРАНОВ

Городской межшкольный музей моряков-ветеранов вышневолочан.

В 1943 году для пополнения Черноморского флота на фронт было призвано 450 семнадцатилетних жителей Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района. В память о них - погибших и живущих - создавался Межшкольный музей ветеранов моряков-вышневолочан.

Было решено начать поиск моряков-ветеранов Черноморского флота. 29 июля 1987 года в День Военно-Морского флота состоялась первая встреча моряков-вышневолочан. Был избран Совет моряков-ветеранов города Вышний Волочек и Вышневолоцкого района.

Там же было решено организовать Городской музей матросской боевой славы вышневолочан. Помощь в организации музея, создании экспозиции оказывали администрация города, промышленные предприятия, образовательные учреждения.

Решением городского Совета народных депутатов №280 от 20 октября 1987 года городской межшкольный музей ветеранов войны и труда моряков-вышневолочан был открыт. Открытие музея для общего обозрения состоялось 8 мая 1988 года.

Иллюстрации:

Городской межшкольный музей моряков-ветеранов вышневолочан.