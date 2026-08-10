МУЗЕЙ МОРСКОЙ СПЕЦШКОЛЫ

В средней школе №4 города Тары открыт музей истории 2-й Ленинградской военно-морской спецшколы, которому в 2012 году исполняется двадцать лет.

В годы Великой Отечественной войны в городе Тару были эвакуированы жители областей Европейской части России, оккупированных немецкими войсками. 3 марта 1942 года в наш город прибыло 85 воспитанников 2-й Ленинградской военно-морской спецшколы.

Ослабленных блокадой «матросов Наркомпроса» (спецшкола подчинялась Народному комиссариату просвещения РСФСР) Тара встретила с состраданием: в обустройстве ленинградцев приняли участие многие тарские организации. В качестве жилого помещения юных моряков, было предоставлено здание Дома обороны по улице Советской, 46. Учебным корпусом стало строение по улице Луначарского, 50, в котором располагалась школа глухонемых. Воспитанниками спецшколы стали и некоторые тарские мальчишки. В июле 1944 года спецшкола вернулась в освобождённый от блокады города Ленинград.

Выпускники спецшколы не забывают город, ставший им родным: они неоднократно посещали Тару. Жители города в память о «спецах» на территории по улице Советской, где находился Дом обороны, в 1998 году заложили сквер Военно-морской славы. В средней школе №4 город Тары открыт музей истории 2-й Ленинградской военно-морской спецшколы, которому в 2012 году исполняется двадцать лет.

Иллюстрации:

Музей 2-й Ленинградской военной морской спецшколы.