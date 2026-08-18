МУЗЕЙ МОРЕХОДОВ

Тотемский музей мореходов был открыт в 1996 году в честь празднования 300-летия Российского флота.

Почему в Тотьме открыт музей с такой, казалось бы, далекой от города тематикой? На этот и многие другие вопросы можно найти ответы в стенах Входоиерусалимского храма, построенного на средства тотемских купцов-мореходов Петра и Григория Пановых в конце восемнадцатого столетия.

В первом зале музея можно познакомиться с историей зарождения российского флота с петровского времени до наших дней. Значительная часть экспозиции рассказывает о тотемских купцах-мореходах и их плаваниях в Тихий океан во второй половине XVIII века. Экспедиции и последующее освоение северных богатств давало тотемскому купечеству огромные состояния, позволявшие строить неповторимые храмы с уникальной архитектурой.

Отдельный экспозиционный зал музея посвящен нашим современникам: тотьмичу П.А. Филеву, Герою России Сергею Преминину, поэту Николаю Рубцову, путешественнику Фёдору Конюхову и людям, служившим на флоте уже в наши дни.

Музей разрабатывает экскурсионные, интерактивные, игровые программы для гостей города и тотьмичей. Во втором этаже бывшего храма в летнее время работает выставочный зал. С апреля по октябрь открыта для посещения колокольня .

Иллюстрации:

Музей мореходов.