МУЗЕЙ МОРДОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Музей мордовской народной культуры открыт 6 октября 1999 года.

Он располагается в здании, являющемся памятником провинциальной городской архитектуры начала ХХ века. До 1917 года дом принадлежал саранскому купцу и предпринимателю К.Х. Бараблину.

Собрание музея насчитывает почти 4 тысячи экспонатов и включает коллекции мордовской народной одежды, икон, керамики, бытовой утвари, сельскохозяйственных орудий, инструментов. Постоянная экспозиция музея наглядно и ярко демонстрирует жизнь, быт, традиционные обряды мордвы, а также умение, вкус и выдумку народных мастеров, создателей великолепных образцов народного и художественного самодеятельного творчества.

В музее регулярно проходят различные выставки, посвященные творчеству отдельных художников, а также тематические: «Береста», «Солнечная лоза», «Кружевная сказка», «Наследники Эрьзи. Резьба по дереву», «Батик. Пространство красоты» и другие.

Музей, активно используя историко-культурное наследие мордовского народа, является центром эстетического воспитания детей и учащейся молодежи республики. Здесь существует несколько образовательных программ для дошкольников, школьников, учащихся техникумов и студентов вузов: «Сказки для маленьких мастеров», «Духовный мир мордовского крестьянства » и другие. Сохраняя старые традиции, музей стремится всегда быть по-новому интересным своим посетителям.

Особую популярность получил театрализованный цикл «Календарные обряды и мы»: «Лен стелют к бабьему лету», «Покров-зазимье», «Шла коляда», «Широкая масленица», «Праздник первой борозды», «Троица-зеленые святки»; специальная программа «Мордовское гостеприимство».

Иллюстрации:

Музей мордовской народной культуры.