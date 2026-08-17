МУЗЕЙ МОНГОЛЬСКОЙ ПАРТИИ

Мемориальный Дом-музей I съезда Монгольской народно-революционной партии.

В 1971 году в городе Кяхта был основан музей Монгольско-Советской дружбы, который в 1978 году был переименован в мемориальный дом-музей I съезда Монгольской народно-революционной партии. Здание является памятником истории республиканского значения.

В конце ХIХ - начале ХХ веков дом принадлежал аптекарю О.Х. Рудзит. В 20-е годы ХХ века здесь было расположено Консульство РСФСР в Дальневосточной республике, во главе с О.И. Макстенеком. В Консульстве Д. Сухэ-Батор и Х. Чойбалсан встречались с представителями Коминтерна РСФСР и ДВР. 1-3 марта 1921 года в этом здании проходил I съезд МНРП.

Музей располагает 4-мя залами общей площадью 145 кв.м. В одном из залов воссоздана обстановка 20-х годов ХХ века и рассказывается об основании МНРП, I съезде МНРП, борьбе монгольского народа за независимость. Остальные залы используются под временные выставки, связанные с историей взаимоотношений России и Монголии или приуроченные к юбилейным датам Российско-монгольских отношений.

Иллюстрации:

Мемориальный Дом-музей I съезда Монгольской народно-революционной партии.