МУЗЕЙ МОЛОГСКОГО КРАЯ

Музей Мологского края имени Н.М. Алексеева был открыт в 1995 году как отдел Рыбинского музея-заповедника.

Он посвящён истории и культуре города Мологи и Мологского района Ярославской области, затопленных в начале 1940-х годов в результате строительства Рыбинской ГЭС.

С тех пор на дне рукотворного Рыбинского моря покоятся фундаменты старинного города Мологи, около тридцати сельских церквей, трёх монастырей и других архитектурных памятников. Более 130 000 жителей этих земель стали вынужденными переселенцами.

Музей располагается в здании часовни бывшего рыбинского подворья Мологского Афанасьевского женского монастыря и является одним из редких островков уцелевшей мологской старины. В небольших уютных залах музея можно не только познакомиться с историей Мологи, но и почувствовать особое очарование этого самобытного уголка русской глубинки.

Здесь организуются как обзорные экскурсии по залам музея, так и интерактивные занятия с конкурсами, призами и угощениями: « Легенды и быль о Китеж-граде Мологе», «Встреча с Русской Атлантидой», «Базарный день», «Ремеслу везде почёт».

В музее демонстрируются кадры кинохроник 1930-х годов о строительстве Рыбинской ГЭС, а также видеозаписи рассказов старых мологжан-переселенцев.

Иллюстрации:

Музей Мологского края.