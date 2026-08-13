МУЗЕЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации.

Военно-медицинский музей - преемник медицинских музеев Российской империи и Советского Союза , хранитель исторических традиций российской медицины и военно-медицинской службы. Музей по богатству фондов, отражающих развитие медицины и вклад её выдающихся представителей в прогресс медицинских знаний, один из крупнейших в мире.

Музей является учебной, научной и просветительной базой для учащихся и профессорско-преподавательского состава медицинских и других учебных заведений, военно-медицинской общественности, школьников, широких слоев населения. За время существования музей и его выставки посетили около 2,2 миллионов человек, в том числе тысячи курсантов, слушателей, студентов и врачей прошли на его базе подготовку по вопросам истории отечественной и военной медицины.

В современном виде музей начал формироваться 12 ноября 1942 года в Москве, а в 1945 году был переведен в Ленинград , где разместился на территории лейб-гвардии Семеновского полка в зданиях, сооруженных в 1799 году по проекту архитектора Ф.И. Демерцова. Сегодня музей - это учреждение, широко известное в стране и далеко за ее пределами как «хранитель» исторических традиций российской медицины. Его научный потенциал составляют 13 докторов и кандидатов наук, два заслуженных врача РФ и один заслуженный работник культуры РФ.

На основе архивных и фондовых материалов музея издан ряд фундаментальных научных трудов, историко-медицинских исследований и мемуаров . Это 35-томный труд «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 27 томов научных трудов музея, справочник «Военные врачи - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 5-ти частях.

Впервые издана «История военной медицины России» в трех томах. Опубликованы монографии: «История медицины Санкт-Петербурга XVIII века», «История медицины Санкт-Петербурга XIX - начала XX века» и другие.

На базе музея подготовлено и защищено более 500 кандидатских и докторских диссертаций, выполнены сотни НИР, опубликовано в периодической печати около 20 тысяч статей и обзоров, издано свыше 100 монографий.

Иллюстрации:

Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации.