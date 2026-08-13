МУЗЕЙ МАРИЙСКОГО НАРОДА

На самой высокой точке города Козьмодемьянска расположился Этнографический музей марийского народа.

Основная экспозиция музея, состоящая из деревянных изб, бань, мельницы, колодца, кузницы и других строений, находится под открытым небом в живописном месте с видом на реку Волгу.

Созданный из построек марийского народа музей был перевезён из зоны затопления Чебоксарской ГЭС в начале 1980-х годов и обрёл этнографическую направленность.

На первый взгляд музей напоминает обычную русскую деревеньку, но если внимательно приглядеться, то можно увидеть, что резьба, украшающая усадьбу и часовню, торчащие из стен декоративные ветки и традиционные атрибуты искусства марийцев придают каждому строению свой уникальный, неповторимый вид.

Визитная карточка Марийского Этнографического музея - действующая деревянная мельница, внутри которой можно осмотреть механизмы, приводящиеся в действия вращающимися крыльями мельницы в ветренную погоду.

Туристический интерес вызывают уже забытые в современном мире объекты быта: колодец-журавль, летний шалаш, плетеные заборы, высокие качели и телега с деревянными колёсами.

Музей украшает усадьба зажиточного крестьянина с экспозицией национальной одежды и обуви, а также кузница, баня, овины, риги с полностью воссозданным интерьером каждой постройки.

Этнографический музей в Козьмодемьянске является единственным музеем, знакомящим с историей марийского народа, и один из двух в европейской части России , целиком посвящённый этнографии малых народов.

Иллюстрации:

Этнографический музей под открытым небом.