МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ СЕЛО УСЕНЬ-ИВАНОВСКОЕ

МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ СЕЛО УСЕНЬ-ИВАНОВСКОЕ -25 сентября 1993 года в селе в здании Усень-Ивановского лесничества открыт музей Марины Цветаевой, как литературно художественный музей.

Музей являлся филиалом Национального музея, с 2002 года филиал Национального литературного музея. У дома, где жила М. Цветаева установлен мемориальный знак.

Фонды музея насчитывают более 1 тыс. единиц хранения, включая книги, портрет М.И. Цветаевой (художник. А.В.Шарабаров), фотоматериалы о жизни и творчестве , жизни поэтессы в селе на кумысолечении, картины художников РБ, историко-краеведческие и этнографические экспонаты. Часть материалов были подарены музею директором Центрального Дома-музея М. И. Цветаевой в Москве Э. С. Красовской.

В музейный комплекс входят: Пушкинский посад - сосновый бор, посаженный в 1899 году к 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина; Цветаевская аллея из молодые сосен, посаженных в 1992 году; Девичий ключ - родник с водой, берущий начало в том месте, где по воспоминаниям старожилов, любила бывать и читать свои стихи Марина Цветаева; Пушкинская аллея (к 200-летию А. С. Пушкина); барский пруд на территории бывшего медеплавильного завода И. Осокина; старообрядческая церковь XIX века; памятный знак у дома, где жила М. Цветаева.

В музее проводятся выставки, ежегодные Цветаевские чтения - в рамках Республиканского Цветаевского праздника. В селе Усень-Ивановском есть и улица Марины Цветаевой.

В 1992 году около здания музея к 100-летию со дня рождения поэтессы установлен первый в России памятник Цветаевой скульптора Ю.Ф.Солдатова.

Иллюстрации:

Музей Марины Цветаевой с. Усень-Ивановское