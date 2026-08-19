МУЗЕЙ М.Г. ГАРЕЕВА

Музей дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева открыт в селе Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан в июле 1992 года в честь 70-летия со дня рождения легендарного летчика-штурмовика. Тогда же состоялось открытие музея на его Родине - в деревне Таш-Чишма.

В музее представлены фотографии, документы, личные вещи Героя, рассказывающие о его жизни, деятельности, о времени, в котором он жил. Экспозиция музея построена по проблемно-хронологическому принципу и размещена в двух залах, которые раскрывают не только период Великой Отечественной войны , но и послевоенные годы службы Мусы Гареева. Подробно представлен уфимский период его жизни.

В 2012 году, объявленном в Илишевском районе «Годом Мусы Гареева», была проведена реэкспозиция экспонатов с применением новых технологий. В то же время, как дань и уважение к Герою, в сквере М. Гареева был установлен самолет АН-2, на котором он летал.

Иллюстрации:

Музей Дважды Героя Советского Союза М.Г. Гареева.