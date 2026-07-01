МУЗЕЙ М.Е. ПЯТНИЦКОГО

Александровский народный музей Митрофана Ефимовича Пятницкого - музей русской народной песни.

Пятницкому принадлежит исключительная роль в собирании, сохранении, пропаганде национальных обычаев, обрядов , традиций.

Музей был открыт в 1978 году. Его экспонаты: предметы старинного домашнего обихода, народные костюмы и инструменты, записи старинных народных песен, обычаев и обрядов Воронежской губернии. Музей занимает 4 комнаты площадью примерно 100 кв. метров.

Отдельными экспозициями музея представлены предметы старинного домашнего обихода: самовары, чугунки, таганки, утюги, рушники, скатерти, прялка, люлька, народные музыкальные инструменты , подлинные старинные костюмы Воронежской губернии, первые концертные костюмы Воронежского хора и многое другое.

Ярко и красочно оформлены витражи. На центральном стенде - большой портрет Митрофана Ефимовича Пятницкого из дерева - одарок музею в день его открытия. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве М.Е. Пятницкого - создателя первого крестьянского хора в России.

Здесь собраны многочисленные и разнообразные материалы, переданные в дар музею первыми певицами хора из села Александровка Таловского и другими, всеми теми, кто помнил Пятницкого. Это фотографии хора 1911 года, первые концертные афиши 1914 года, уникальный автограф Пятницкого, записанная им песня «Соловей-соловушко», народные крестьянские костюмы.

На основе архивных документов и фотографий создана экспозиция, посвященная славному пути Государственного Академического Народного хора имени М.Е. Пятницкого, Воронежского Государственного Академического Народного хора, Александровского народного хора: фотографии 1920-19З0-х годов, грампластинки, сборники песен , концертные афиши, памятные и юбилейные медали и значки.

В 1930-х годах в Воронежской губернии стали создаваться хоровые самодеятельные коллективы: А.Р. Лебедевой в селе Александровка Таловского района, Д. Поповой, Ф.М. Митяевой, Е.М. Осиновой в селе Гвазда Павловского района, А.К. Степанюгиной в с. Нижний Кисляй Бутурлиновского района. Развитию песенной культуры в Воронежской губернии и посвящена экспозиция музея, которая хранит фотографии, приказы, грамоты, записи песен периода 1930-1940-х годов, старинные головные уборы и предметы домашнего обихода.

В музее есть экспозиция, посвященная Воронежскому Государственному Академическому русскому народному хору - «История создания и творческий путь». На стендах этой экспозиции фотографии создателей хора: Г.Б. Рогинской - первого директора хора и его художественного руководителя, композитора К.И. Массалитинова.

Представлены здесь сборники его песен, которые легли в основу репертуара хора, грампластинки 1940-1950 годов, статьи из газет и журналов, первые концертные костюмы известных солистов хора. Концертные афиши и фотографии хора, начиная с момента его основания (1943 год) и до настоящего времени.

Иллюстрации:

Александровский народный музей М.Е. Пятницкого.