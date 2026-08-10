МУЗЕЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ

Музей литературных героев И.А. Куратова организован в честь первого поэта коми Ивана Алексеевича Куратова .

Привлекает своей особенностью - большим числом интересных экспонатов из дерева, бересты, использовавшихся раньше коми для ведения хозяйства. постройка деревенской избы - очень большая: 4 зала, сени, повес, хлев; стенды, посвященные И.А. Куратову, бюст и литература с произведениями.

Посетители интересуются биографией и родословной поэта. Проводятся выставки декоративно-прикладного искусства , проводятся праздники. Музей литературных героев И.А. Куратова является некоммерческим партнерством литературного профиля - основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей.

Музей литературных героев И.А. Куратова является организацией муниципального подчинения. Музей ведет прежде всего научную деятельность и решает задачи пополнения и систиематизации фондов, проведения профильных исследований.

Иллюстрации:

Музей литературных героев И.А. Куратова.