МУЗЕЙ КУСТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Московский торгово-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства. Был открыт 21 мая 1885 года.

Музей был создан по инициативе известного предпринимателя и мецената Сергея Тимофеевича Морозова. Он же был попечителем музея. К участию в организации музея Сергей Тимофеевич также привлек профессоров Московского университета А.И. Чупрова и Н.А. Карышева. Основой коллекции музея стали экспонаты кустарного отдела Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года. Часть предметов Сергей Тимофеевич лично передал в дар музею. Впоследствии С.Т. Морозов постоянно пополнял коллекцию музея памятниками прикладного искусства XVII-XIX веков, причем на свои средства.

Интересен тот факт, что первая русская матрешка была выточена в музее токарем Василием Звездочкиным и расписана художником Сергеем Малютиным. Это произошло в 1898 году.

Музей располагался во флигеле особняка В.Я. Лепешкиной на углу Знаменки и Ваганьковского переулка. До настоящего времени это дом не сохранился.

В 1890 году музей был перемещен на Большую Никитскую улицу, в дом Миклашевского. Но и этот дом не стал окончательным адресом для музея, и в 1903 году его перенесли в двухэтажное здание в Леонтьевском переулке, 7. Вскоре потребовалось дополнительное помещение для организации торгового отдела, и для этой цели в 1911-1913 годах к основному зданию было пристроено правое двухэтажное крыло с мезонином. Работы проводились по проекту архитектора В.Н. Башкирова.

Музейная коллекция принимала участие в различных выставках. Следует упомянуть выставку 1900 года в Париже. На этой выставке обращал на себя внимание особый национальный колорит павильона. Он представлял собой вереницу небольших деревянных построек в типичном стиле Русского Севера XVII века с избами и сельской деревянной церковью.

Морозовский музей кустарных изделий за свою жизнь сменил несколько названий. Так, в 1918-1920 годах он назывался Кустарным музеем, а в 1920-1926 годах стал Центральным музеем ВСНХ.

В 1931 году здесь был создан Научно-экспериментальный кустарный институт, преобразованный в следующем году в Институт художественной кустарной промышленности. В его состав входил собственно Музей народного искусства и торговая часть - магазин “Художественные промыслы”.

Коллекция музея насчитывает 50 тысяч единиц хранения: традиционная крестьянская резьба и роспись по дереву, металлу, камню, кости, керамика, народная одежда, вышивка, кружево и набойка, предметы городского промышленного искусства.

В настоящее время (с 1999 года) коллекция Морозовского музея принадлежит Всероссийскому музею декоративно-прикладного и народного искусства.