МУЗЕЙ КУПЕЧЕСТВА

Музей истории русского купечества в поселке Епифань расположен в усадьбе мещан Байбаковых, типичной для уездного города России конца XIX - начала XX века.

Включает в себя жилой дом с гостиной, спальней и кабинетом (постройка 1913 года), торговую лавку с подвалом, хозяйственный двор, огород и баню. Несмотря на то, что каждый элемент музейного комплекса может рассматриваться как самостоятельная экспозиция, все они в совокупности сохраняют композиционное единство, открывающее перед нами сложный и интересный мир мещан старой России. Первый музей в Епифани был создан еще 1886 году.

Епифанский краеведческий музей просуществовал до 50-х годов XX века, он обладал значительным музейным собранием, включавшим в себя историческую, этнографическую коллекции, а также материалы, иллюстрирующие природу Епифани и Куликова поля. Возрождая музейные традиции, в августе 1998 года администрация Кимовского района Тульской области передала Государственному музею-заповеднику «Куликово поле» усадебный комплекс мещанки А.И. Байбаковой в поселке Епифань для организации Историко-этнографического музея. 21 сентября 1998 года в годовщину Куликовской битвы, музей был торжественно открыт для посетителей.

В гостиной жилого дома мещан Байбаковых представлен быт епифанцев среднего достатка начала XX века. Сочетание традиционных устоев и новомодных веяний нашло свое отражение в убранстве гостиной.

Старая мебель и посуда, гитара и граммофон, часы и похвальные грамоты - все слилось воедино, безо всякого внимания к стилю. Таков был мир материальных и духовных потребностей русского мещанина того времени - фигуры, ставшей нарицательной в национальной истории и литературе.

Экспозиция купеческой лавки выявляет роль торговли, ее особенности и значение для уездных городов Центральной России. Эклектичный ассортимент товаров является отображением материальных и духовных потребностей жителей небольшого городка конца XIX - начала XX века. Скобяные изделия, продукты питания, посуда, сувениры, галантерея, упряжь и многое другое - все слилось в ярком, праздничном мире торговой лавки той эпохи.

Кроме товарного ряда, экспозиция знакомит нас с денежными единицами того времени, ценами на товары, измерительными приборами, а также раскрывает торговые связи между городами. Подвал торговой лавки мещан Байбаковых - это выставка тары, мер и весов конца XIX - начала XX века. Выставка знакомит с разнообразными емкостями для хранения жидких, твердых и сыпучих продуктов, а также способами хранения и консервирования.

Системы мер веса, различные типы весов (безмены, коромысловые весы и другие) раскрывают интересную и малоизвестную страницу русской материальной культуры.

Иллюстрации:

Музей истории русского купечества в поселке Епифань.