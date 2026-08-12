МУЗЕЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРМИИ

Открытие музея Боевой Славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии состоялось 1 марта 1987 года.

Гордостью Музея является Боевое Знамя 11-й гвардейской армии переданное в музей на вечное хранение. Знамя, под которым армия прошла путь от Москвы до Кенигсберга.

Почетное место в Знаменном зале Музея занимают Боевые Знамена прославленных частей и соединений 11-й гвардейской армии - реликвии воинской доблести и славы, которые служат напоминанием о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

Кроме того, в Музее собрана коллекция Знамен, врученных воинским частям 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии за отличия в созидательном труде.

В Оружейном зале музея посетители с неизменным интересом рассматривают оружие военных лет: легендарный пулемет системы «Максим», стрелковое оружие русских военных конструкторов - винтовку Мосина, пистолеты - пулеметы Шпагина и Судаева, пулеметы Дегтярева и Горюнова. Здесь же представлено более 100 образцов современного стрелкового оружия. Музей - традиционное место встречи ветеранов Великой Отечественной войны . При Музее работает клуб «Военно-исторической реконструкции РККА», поисковый отряд «Фридрихсбург» и клуб «Юный пограничник» МОУ лицей №17. Клуб военно-исторической реконструкции РККА - постоянный участник военно-исторических представлений посвященных героизму советских воинов при штурме города-крепости Кенигсберг, а за годы работы поискового отряда «Фридрихсбург», его членами были обнаружены и почетно перезахоронены останки более 800 солдат и офицеров Красной Армии , павших в боях на территории Восточной Пруссии.

Иллюстрации:

Музей боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.