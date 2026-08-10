МУЗЕЙ КОННОЙ АРМИИ

Музей создан в 1939 году как музей имени Сталина , с 1954 года - Мемориальный музей Первой Конной армии.

Экспонаты музея отражают создание и боевой путь Первой Конной армии. Среди документов - воспоминания бойцов Первой Конной армии, красноармейские книжки, в том числе С.М. Буденного , избранного почетным красноармейцем 195-го стрелкового Ейского полка, послужные списки, благодарности, мандаты, удостоверения, в том числе Олеко Дундича (1919), плакаты гражданской войны и др. В музее имеются книги с автографами и дарственными надписями авторов - С.М. Буденного, Д.Д. Лелюшенко, А.П. Листовского, Н.С. Москаленко, Д.И. Рябышева и другие.

Музей хранит топографические карты, на которых изображены бои 14-й кавдивизии (05.06.1920) при прорыве Польского фронта; боевой путь Первой Конной армии; полевую карту командира 3-й бригады 4-й кавдивизии Первой Конной В.П. Чекунова.

Среди кинодокументов - фильм "50 лет Первой Конной армии" (1969). Фотодокументы представлены фотографиями бойцов Первой Конной армии, ее ветеранов и других. Среди фонодокументов - пластинки с речами и приветствиями Г.С. Беляева, С.М. Буденного, М.И. Кравцова, А.М. Полуэктова, участников гражданской войны и бойцов Первой Конной армии, воспоминаниями участников гражданской войны и бойцов Первой Конной армии П.П. Зеленского, А.И. Ковалева, В.М. Кузнецова и других, а также с песнями гражданской войны .

Иллюстрации:

Мемориальный музей "Первой конной армии".