МУЗЕЙ КОЛОКОЛОВ

В 2014 году в Касимове открылся «Музей колоколов». В трех залах размещены поддужные, корабельные, церковные колокола и колокольчики. В коллекции насчитывается более 1450 экземпляров.

Древние китайские колокольчики и русские православные колокола. Корабельная рында и итальянский кампан. Валдайский ямской колокольчик и буддистский ветровой. В основе - частная коллекция почетного гражданина города Михаила Силкова. Все началось с маленьких колокольчиков из троечной упряжки - поддужных.

Это работа местных мастеров. Жители касимовских деревень Поповка и Уланова Гора отливали колокола, которые могли сравниться со знаменитыми валдайскими. Еще во времена Ивана Грозного в городе располагалась Ямская слобода, отсюда и пошел промысел. А сам Касимов получил второе название - «колокольный».

Экспозиция нового музея насчитывает несколько сотен колоколов, каждый со своей историей. В первом зале разместились именные или заказные поддужные колокола 50 мастеров-литейщиков Касимова. Главное для таких колокольчиков - звонкий голос и простота, отмечает коллекционер. «По своим формам, по своему звону - они одни из лучших в стране».

Коллекцию Михаил Силков собирал много лет, во многих уголках России и даже мира. Чтобы в небольшом музее, всего из трех залов, посетители смогли услышать самые разные голоса, будь то заснеженной дороги или заморского путешествия по волнам.

Иллюстрации:

Музей Колоколов города Касимов.