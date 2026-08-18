МУЗЕЙ КОЛЛЕДЖА ПИТАНИЯ

В колледже создан Музей истории развития общественного питания Санкт-Петербурга, с целью показать историческую картину развития индустрии питания, содействовать возрождению традиций нашей отрасли и воспитанию молодого поколения, специалистов XXI века.

Музей основан по инициативе директора колледжа, заслуженного учителя России - Исаева Б.Н. и почетного вице-председателя Ассоциации кулинаров России, доктора технических наук, профессора Ковалева Н.И. Научные консультанты: историк краевед , лауреат Анциферовской премии Пирютко Ю.М. и старший научный сотрудник ГМИСП, хранитель коллекции меню исскуствовед Коржевская Е.А., при содействии Государственного музея истории Санкт Петербурга, Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива кино, фото, фоно документов.

Музей истории развития общественного питания открыл двери в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Музей осуществляет свою деятельность в экспозиционных залах колледжа, а также принимает участие в выставках, конференциях и семинарах городского и международного значения.

В Музее истории развития общественного питания Санкт-Петербурга собрана уникальная коллекция материалов тесно связанная с 300-летней историей нашего города и политической историей России. В экспонаты музея вошли ретро-фотографии, эксклюзивные меню, старинные кулинарные книги, журналы, редкая коллекция образцов утвари, посуды и различных поварских приспособлений.

Принципы показа экспозиции музея хронологический и состоит из следующих разделов:

- XVIII век - первые заведения общественного питания в Петровскую эпоху; - Пушкинский Петербург; - Середина XIX века, начало XX веков - организация и развитие ресторанов, кафе, трактиров, благотворительных столовых; - Период НЭП ; - Индустриализация 1930-1940 года - открытие фабрик кухонь; - Предприятия питания Ленинграда в период блокады; - Развитие питания 1950-1990 годов.

Музей истории развития общественного питания является учебно-методической базой колледжа. Стратегические цели его деятельности тесно связаны с проблемами обучения и воспитания специалистов системы индустрии питания, включая:

- Развитие и распространение традиций, опыта Петербургской кулинарной школы; - Изучение отраслевой ретроспективы; - Накопление знаний об истории развития профессии; - Воспитание патриотизма и любви к профессии; - Формирование уважительного отношения к традициям национальной кухни и культуры Санкт Петербурга; - Пропаганду культуры и технологии приготовления пищи с помощью современных и перспективных направлений общественного питания.

На базе музея проводятся факультативные занятия, круглые столы, тематические беседы со студентами и абитуриентами колледжа. Музей совместно с библиотекой колледжа формирует фонд специальной литературы, аккумулирует и подбирает тематические публикации, организует выставки, проводит встречи с авторами книг и публикаций.

Музей готовит материалы для публикаций в сборниках и печатных изданиях. При музее работает общество «Пушкинистов». Материалы музея используются городскими СМИ при подготовке радио и телепередач. Хочется отметить, что «Музей истории развития общественного питания Санкт-Петербурга» известен не только в России, но и за рубежом (в Финляндии , Дании, Италии, Великобритании) и занесен в справочник Музеев Мира.

Иллюстрации:

Музей истории развития общественного питания Санкт-Петербургского Экономико-технологического колледжа питания.