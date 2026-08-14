МУЗЕЙ КЕМЕРОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета - крупнейший вузовский музей региона.

Музей основан в 1976 году, в экспозиции представлены материалы коллекций по археологии, этнографии и природе Сибири, истории вуза. Отдел археологии включает предметный комплекс от эпохи позднего палеолита до средневековья с территорий Кемеровской области , Красноярского края, республик Хакасия, Тыва, Алтай, Казахстан, Киргизия и других.

В отделе этнографии собраны материалы по духовной и материальной культуре народов Сибири: телеутов, шорцев, хакасов, кетов, эвенков, русских, мордвы. Уникальны культовые предметы кетов, их орудия рыболовства и детали оленьей упряжи, а также женские украшение мордвы , телеутов, хакасов. В отделе экологии представлены экспонаты животных, птиц и насекомых природных зоны Кузнецкой котловины, сопредельных территорий и мировой фауны.

Общее количество единиц хранения составляет более 300 000 единиц хранения. В музее проводятся обзорные и тематические экскурсии, экскурсии с игровыми элементами для детей, встречи с учеными, музейные праздники и выставки.

Иллюстрации:

Музей Кемеровского государственного университета «Археология, этнография и экология Сибири».