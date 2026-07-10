МУЗЕЙ КАЮМА НАСЫРИ

Музей Каюма Насыри, посвященный выдающемуся татарскому ученому-этнографу, литератору, просветителю XIX века Каюму Насыри (1825-1902 годы), был открыт в Казани 2 февраля 2002 года.

Дом, в котором он располагается, находится на территории историко-заповедной Старотатарской слободы и является восстановленным памятником татарского деревянного зодчества XIX века. Оригинальное здание было построено в свое время близким родственником Каюма Насыри - Мухамедбедигом Хусаиновым. Именно здесь с 1887 по 1902 год жил ученый.

Сейчас дом восстановлен на своем исконном месте, сохранена внутренняя планировка здания. По документальным материалам воссоздана одна из комнат, где жил Каюм Насыри. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности Каюма Насыри, раскрывает историко-биографическую и мемориально-бытовую темы, а также особенности и этапы развития татарской просветительской мысли в целом.

Здесь представлены материалы, посвященные татарским просветителям XIX века Ш. Марджани , Х. Фаизханову, С. и И. Халфиным и другим. Основой экспозиции являются печатные, рукописные и эпистолярные источники. Среди них труды К. Насыри, ценная коллекция книг и учебников медресе на арабском и татарском языках конца XVIII-XX века, воспоминания родственников, очевидцев и фотографии из частных архивов.

Наиболее ценные из экспонатов - уникальные мемориальные предметы: учебник медресе по логике, переписанный рукой Каюма Насыри, на нескольких страницах которой имеется личная печать ученого, его часы-хронометр, трость и сундук, а также личные вещи родственников К. Насыри. Представлен и богатый этнографический материал, собранный в Казани и татарских селениях бывшего Свияжского уезда - родины ученого.

На прилегающей к музею территории разбит живописный сад, созданный на материале книги Каюма Насыри «Цветы и травы» о лекарственных растениях нашей страны, который носит название «Хәтер бакчасы - Сад памяти». Частично сохранена старая планировка двора: расположение ворот, калитки, беседки, входных дверей, пешеходной дорожки. Территория двора и музейный сад, отмеченные очарованием подлинной Старотатарской слободы, являются органичной частью музейной экспозиции.

Музей позволяет приобщиться к татарской культуре XIX века и знакомит не только с историей татарской просветительской мысли того периода, но и с городской усадебной культурой татар среднего сословия. Музей предлагает посетителям экскурсии «Жизнь и деятельность К. Насыри» и «Хетер бакчасы - Сад памяти».

Проводятся музейные и музейно-педагогические занятия, мероприятия, посвященные знаменательным датам музея, интерактивные программы на основе наследия Каюма Насыри: «Встречи в музейном саду», «Тайна Абу Гали Сины», «Лекарственные растения - дары лета»,«Чаепитие в Старотатарской слободе», «День знаний в музее ученого».

Иллюстрации:

Музей Каюма Насыри.