МУЗЕЙ КАМБАРСКОГО РАЙОНА

Музей истории и культуры Камбарского района является визитной карточкой города Камбарка Удмуртской Республики. Основан он в 1964 году с целью изучения, сохранения и пропаганды истории края.

Создателем и организатором музея был Петр Плешаков, краевед , почетный житель города. В своих стенах Камбарский музей хранит почти трехвековую историю: образование Камбарки демидовской, документы, ревизские сказки, уникальные предметы, воспоминания старожилов - в нем как в зеркале отразилась судьба города и района.

Сейчас фонды музея насчитывают более 18 тысяч экспонатов. Значительная их часть представлена в основной экспозиции, которая состоит из отделов истории ХVIII-ХIХ веков далекого прошлого и истории современного общества города и района.

Многочисленные документы и фотографии, орудия труда и предметы быта помогают воссоздать облик прошедшей эпохи, рассказывают шаг за шагом основные этапы развития края, от первого поселения до основания железоделательного завода. Значительная часть экспозиции рассказывает о боевых и трудовых подвигах камбаряков в годы Великой Отечественной войны .

К услугам посетителей выставочный зал, постоянная экспозиция «История Камбарского завода», выездные экскурсии, музейные занятия, и лекции, а также лекционный зал, где проходят тематические мероприятия. На первом этаже музея размещается небольшой киоск, где можно приобрести изделия народных мастеров, полиграфическую продукцию, сувениры.

Иллюстрации:

Музей истории и культуры Камбарского района.