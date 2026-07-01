МУЗЕЙ ИВАНОВСКОГО СИТЦА

Музей ивановского ситца - самый молодой отдел ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина.

В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная коллекция, насчитывающая полмиллиона единиц. Музей расположился в родовом доме Дмитрия Геннадьевича Бурылина, построенном в начале XX века в стиле «модерн» (архитектор А.Ф. Снурилов). Во дворе особняка находятся бывшие хозяйственные постройки, где располагаются дополнительные выставочные площади, а также фондовые помещения и библиотека.

Основная экспозиция музея «Ивановский текстиль. История и современность» повествует о развитии производства с древнейших времен до наших дней. Доминантная идея экспозиции - показ ивановских ситцев, как одного из видов декоративно-прикладного искусства, сохраняющего и развивающего традиции народного орнамента.

Образцы ивановских ситцев открывают значительный пласт народного творчества в области художественного оформления тканей и позволяют проследить развитие особого стиля - яркого, нарядного, декоративного, присущего ивановским тканям.

В 2007 году при содействии Московского Дома Моды «Слава Зайцев», Правительства Ивановской области и клуба «Деловая женщина» была открыта экспозиция «Слава Зайцев. Жизнь = Творчество» - рассказ о жизни и творчестве всемирно известного модельера, которые для него не разделимы. Экспозиция в здании музея обусловлена также и тем, что Вячеслав Зайцев родился в Иваново , здесь закончил текстильный техникум и начал свой творческий путь. Она гармонично вписалась в концепцию развития музея, подчеркнув связь традиции с современностью.

Музей ивановского ситца связывает с Музеем промышленности и искусства Подземный переход, скрывающий в своих недрах множество загадочных историй и артефактов прошлого.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ. «Ивановский текстиль. История и современность», «Слава Зайцев. Жизнь = Творчество». ПОСТОЯННЫЕ ВЫСТАВКИ. «Слава - городу невест», «От рубахи с сарафаном до кутюр от Зайцева».

Иллюстрации:

Музей ивановского ситца.