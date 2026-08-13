МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЯРОВОЕ

Музей истории города Яровое. В музее показана история предприятий, учреждений, современная жизнь города. Большое внимание уделяется выставкам.

Так, в 2009 году были открыты выставки: "Он похож на свою Родину", посвященная 80-летию В.М. Шукшина; "Моя кукла. В гостях у сказки" - персонажи сказок в рост детей дошкольного возраста; "Времен ушедших отраженье" - почтовые открытки с изображением женских профилей, начиная с 1902 года по 1916 год и другое.

История завода и города тесно связаны с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов . На пустынный берег горько-соленого озера был эвакуирован бромный завод из Крыма. В невероятно трудных условиях строился завод. Проблема была от гвоздя до глотка пресной воды.

Вокруг на сотни километров ни одного пресного водоема. Все строения из глины и камыша. Постепенно завод перерос в современное химическое предприятие с тончайшей химической технологией. Производилось более 190 наименований продукции, которая широко использовалась в народном хозяйстве. Поселок превратился в город-сад. Изменился и быт людей. Большой интерес у посетителей вызывает экспозиция "История и культура российских немцев города Яровое".

Иллюстрации:

Музей истории города Яровое.