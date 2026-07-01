МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЯГУ

Музей истории высшей школы Якутского государственного университета (ЯГУ) создан на общественных началах ассистентом кафедры философии Николаем Софроновичем Алексеевым, затем в 70-е годы музей курировали кафедра философии и кафедра общественных наук.

Музей удивил каждого посетителя Первого республиканского форума выпускников ЯГУ хорошо изготовленными экспозициями основных показателей и результатов работы высшего образования. Музей истории высшей школы не уронил честь и авторитет Университета перед своими выпускниками. Однако, в полном объеме не реорганизованы стендовые экспозиции выставочного зала музея. Для каждого факультета, института составляется план-содержание экспозиции музея. В соответствии Плана построения музейной экспозиции, неоднократно обращался к деканам с просьбой собрать документальный материал, необходимый для реорганизации выставочного зала музея. Однако, по сей день просьба остается неудовлетворенной некоторыми деканами факультетов, директорами института.

Стендовые экспозиции институтов и факультетов на выделенных им стендах исполнены своими оформителями, не отвечает предъявленным требованиям в системе показа историй института и факультета, требует переоформления.

В стендах музея пропагандируется основные показатели и результаты работы высшего образования. Каждая экспозиция - фон, размеры, внешний вид, рамки порядок размещения и т.д. все должно между собой сочетаться, чтобы был доходчивым до любого посетителя. Удачно подобранный шрифт также привлекает внимание. Под каждой экспозицией, экспонатом должна быть разъяснительная запись в лаконичной форме.

Иллюстрации:

Музей истории высшей школы ЯГУ.