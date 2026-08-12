МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЛХОВА

Музей истории города Волхова был открыт 3 октября 1969 года в доме Генриха Осиповича Графтио, автора проекта и главного инженера Волховской ГЭС.

Живописный левый берег реки Волхов был выбран для строительства дома Г.О. Графтио не случайно. Главный инженер отдавал много сил своему детищу, и его дом расположен так, что в любое время суток из окон рабочего кабинета, а также с балкона хорошо просматривалась вся панорама строительства ГЭС.

Дом был построен быстро, с лета 1923 года по лето 1924 года. К сожалению, имя автора проекта дома не установлено. Неповторимый архитектурный облик двухэтажного особняка создается за счет сложной конфигурации крыши, игры объемов, разнообразия фасадов и водосточных труб с резными верхами. С южной стороны к дому прилегал большой сад. Двухэтажное строение представляло собой квартиру из 7 чистых комнат со всеми удобствами, гардеробной, холодной застеклённой галереей, открытой террасой и подвалом для хозяйственных надобностей.

Отапливался дом при помощи голландских печей, покрытых кафелем белого цвета. В кабинете - мраморный камин. В других комнатах -круглые и прямоугольные печи с латунными дверцами. Фондовая коллекция Музея истории города Волхова составляет более 11 тысяч единиц хранения. Каждый музейный предмет раскрывает частичку истории города Волхова, историю строительства и эксплуатации первенца Ленинского плана ГОЭЛРО - Волховской ГЭС и первенца алюминиевой промышленности страны - ВАЗа, оборону города в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , его значение в снабжении блокадного Ленинграда и частей советской армии, готовящих прорыв блокады, послевоенный период и день сегодняшний.

В коллекции собраны материалы по истории края ХХ века: строительство железнодорожной дороги, строительство Волховской гидроэлектростанции, Волховского алюминиевого комбината. Биография Г.О. Графтио отражена в фотографиях и документах, есть его ордена и награды. Уникальным экспонатом является персональный автомобиль, подаренный академику советским правительством в 1946 году. Машина - «ГАЗ М-11-73» относится к первым выпускам отечественных легковых автомобилей. В годы Великой Отечественной войны Волховская ГЭС продолжала работу, несмотря на артиллерийский обстрел и бомбардировки станции.

Иллюстрации:

Музей истории города Волхова.