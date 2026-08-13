МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЕННО-МОРСКОЙ АКАДЕМИИ ИМ. АДМИРАЛА ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Г. КУЗНЕЦОВА

Экспозиция музея отражает историю создания и функционирования Академии как высшего учебного заведения по подготовке офицерских кадров высшей квалификации, а также научного центра военно-морского флота.

Первая экспозиция музея была открыта в 1968 году. Наряду с музеем в Академии функционирует мемориальный кабинет академика Крылова.

В музее широко отражена деятельность ученых и преподавателей Академии. Представлено свыше 1000 мемориальных предметов, групповых и персональных фотографий, уникальных документов, отражающих жизнь и деятельность выдающихся флотоводцев, ученых, инженеров, исследователей морей и океанов, талантливых педагогов - выпускников Военно-морской академии разных лет.

Иллюстрации:

Музей истории Военно-морской академии им. Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.