МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВАГОННОГО ДЕПО СТАНЦИИ «ИРКУТСК-ПАССАЖИРСКИЙ»

Музей отражает историю развития вагонного депо за период с 1897 года до настоящего времени, имеет 4 зала.

История депо с 1897 по 1940 годы, Вагонное депо в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , История депо с 1946 года по настоящее время, История развития комсомола на предприятии. На стендах экспонируется свыше 2 тысяч фотографий и экспонатов, рассказывающих об участии его в исторических событиях ( революция 1905-1917 годов , Великая Отечественная война). Интерес посетителей вызывается подлинными документами, экспонатами, отражающими тот или иной период, история создания фирменного поезда «Байкал».

Иллюстрации:

Музей истории вагонного депо станции «Иркутск-пассажирский».