МУЗЕЙ ИСТОРИИ УГТУ-УПИ

В ноябре 2009 года Музей истории Уральского государственного технического университета - УПИ исполнилось 45 лет. Среди коллекций музея - фотофонд, вещественный фонд, библиотека, художественная коллекция, архив личных дел людей, чьи имена связаны с историей вуза и другое.

Экспозиция исторического зала музея состоит из следующих разделов: «Основание университета», «История института в 1920-1930 годы», «Факультеты, организованные в 1920-1930 годы», «Репрессии в УПИ», « Великая Отечественная война и УПИ», «Факультеты, организованные после 1945 года», «Спортивная жизнь вуза», «Внеучебная работа со студентами», «Международные связи университета», «Юбилеи и юбилейные выпуски», «Ректорский корпус УПИ».

Музей располагается в главном учебном корпусе УрФУ, здание которого является памятником архитектуры федерального значения. Оно построено в 1929-1940 годы по проекту архитекторов С.Е. Чернышева, Г.Я. Вольфензона, А.П. Уткина, К.Т. Бабыкина.

Коллекция музея насчитывает несколько сотен предметов вещественного фонда. В основном это подарки университету, самые ранние из них относятся к 1938 году. Среди них есть скульптурные композиции, выполненные из поделочных камней, дерева, гипса, металла. Сувениры, подаренные Государственной Думой РФ, Президентом России Б.Н. Ельциным и иностранными делегациями. Также в вещественном фонде хранятся коллекция знамен, коллекция нумизматики, предметы быта и интерьера XIX-XX веков, модели техники и многое другое.

Среди коллекций музея основную часть составляет фотофонд. В музее несколько тысяч негативов и несколько десятков тысяч позитивов - портреты основателей и ведущих ученых, известных выпускников, изображения институтского городка, фотографии рассказывающие о студенческой жизни и жизни вуза начиная с 1920 года и до сегодняшнего дня.

Среди архива личных дел особый интерес представляют материалы о деятельности «отца русской металлургии» В.Е. Грум-Гржимайло, металлургов А.А. Барабошкина, И.А. Соколова, А.Ф. Головина, химиков И.Я. Постовского, З.В. Пушкаревой, С.Г. Мокрушина, архитектора К.Т. Бабыкина, основателя уральской школы иностранных языков О.М. Веселкиной, о Б.Н. Ельцине , Н.И. Рыжкове и других известных выпускниках. Большой материал собран о Героях Советского союза - студентах и выпускниках УИИ-УПИ.

В музее хранится более 500 предметов нумизматики - выпускавшиеся в честь юбилеев промышленных предприятий и обществ памятные медали, знаки иностранных научных обществ, ордена и медали ведущих уральских ученых. Основой художественной коллекции стал фонд видного зодчего советского авангарда 1920-1930 годов П.И. Лантратова. В его составе помимо чертежей, фото и документов собрано более 600 произвед ений графики 1910-1980 годов (эскизы театральных костюмов, портреты и домашние зарисовки).

В библиотеке музея собрано более 650 экземпляров книг, среди которых книги, подаренные известными выпускниками, сотрудниками и студентами университета. В музее хранится почти полный комплект газеты «За индустриальные кадры» (несколько тысяч номеров), выпускаемой в нашем вузе с 1934 года. Исторический зал музея расположен в бывшем спортивном зале, где в первой половине 1950-х годов занимался волейболом Б.Н. Ельцин. На площади 150 квадратных метров расположено более 70 витрин и стендов, знакомящих с историей крупнейшего вуза Урала.

В 2006 году после реконструкции в музее появились новый выставочный зал, помещение для хранения фондов музея и кабинет сотрудников. Благодаря этому, увеличилось количество проводимых музеем выставок, приуроченных к знаменательным датам и событиям в жизни вуза, выставок, связанных с именами выдающихся выпускников, преподавателей и сотрудников, чья биография в разные годы была тесно связана с университетом, а также различных художественных выставок из частных коллекций.

За время своего существования наш Музей стал одним из значительных музеев учебных заведений России. Благодаря Музею становится более эффективным гражданско-патриотическое воспитание студентов, школьников, которые через интерес к истории нашего вуза, к его традициям узнают о становлении образования и науки, о развитии техники на Урале.

Иллюстрации:

Музей истории Уральского государственного технического университета - УПИ.