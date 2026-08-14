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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЮМЕНИ
Музей истории города Тюмени знакомит с историей становления и развития Тюмени.
Его экспозиции представляют Тюменский острог, первую русскую крепость на территории Сибири, сооруженную в 1589 году. На экскурсии вам расскажут о том, как в XVI-XIX веках в Тюмени появились первый водопровод, телеграф и железнодорожная станция, об Исторической площади, откуда брал начало город Тюмень, о первых православных храмах, в частности о Свято-Троицком мужском монастыре.
Иллюстрации:
Музей истории города Тюмени.
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