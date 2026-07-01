МУЗЕЙ ИСТОРИИ СОЛИ

Музей истории солеварения был открыт в октябре 1986 года как филиал городского соликамского краеведческого музея.

А в 2012 году стал муниципальным автономным учреждением культуры «Музей истории соли». На сегодняшний день в состав музея входит 10 объектов культурного наследия федерального значения. На территории музея истории соли представлены основные производственные сооружения, с помощью которых жители Прикамья получали соль-«пермянку», славившую Пермский край на всю Россию.

Усть-Боровской солеваренный завод - уникальный памятник промышленной деревянной архитектуры XIX века. Это единственный полностью сохранившийся завод в России, производивший соль выварочным способом до 1972 года. Наряду с производственными сооружениями сохранилось и двухэтажное с мезонином здание конторы заводоуправления, построенное в 1884 году.

Оно одновременно использовалось в качестве конторы сользавода и загородного дома для членов семьи владельца. Планировка помещений, фасады первого этажа выполнены в стиле классицизма , второй этаж, обшитый деревом и украшенный богатым набором пропилочной резьбы, был выполнен в стиле народного деревянного зодчества XIX века.

Иллюстрации:

Музей истории соли.