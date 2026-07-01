МУЗЕЙ ИСТОРИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА ПОВОЛЖСКОГО БАНКА

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА ПОВОЛЖСКОГО БАНКА - создан в соответствии с Постановлением Правления Самарского банка Сбербанка России в сентябре 1996 года как корпоративный «Музей истории Самарского банка Сбербанка России».

Открыт 10 ноября 1998 года. Новая экспозиция открыта 22 марта 2012 года. в качестве публичного общедоступного музея города Самары в здании первой самарской советской Гострудсберкассы №28 (1923 год). Более 2000 единиц хранения.

В залах применяется специализированное музейно-выставочное оборудование и освещение, экспозиция оформлена профессиональным художником.

Экскурсионное обслуживание на регулярной основе для групп (по предварительной записи) и индивидуальных посетителей. Одновременно музей может посетить одна экскурсионная группа из 25-30 гостей. Более 12000 посетителей (на конец марта 2015 года). Экскурсии для разных возрастных категорий (от 10+). Продолжительность: 40 минут - 1 час. Бесплатно.

В Коллекционном зале демонстрируется банковская коллекция подлинников: бумажные купюры и монеты России (XII - начало XXI веков) и зарубежных стран . В Зале истории Сбербанка представлены подлинные экспонаты и архивные документы, рассказывающие о появлении (в 1855 году) и развитии сберегательного дела в Самарской губернии до наших дней.

В музее представлен уникальный для Самары проект «Невидимая выставка» демонстрируется в темноте в лучах ультрафиолетового света - на стенах изображены все символы Сбербанка со дня открытия первой сберкассы в Санкт-Петербурге (1842 год) до символа 2009 года, который сегодня есть на каждом офисе банка. Проект направлен на изучение и популяризацию истории одной из важнейших систем экономики России - финансы и банковское дело .

Музей истории банка, открыт для свободного посещения; он носит исторический и прикладной характер. Посредством музейной экспозиции мы демонстрирует истоки отечественной денежной системы, ее развитие, открытость и самобытность, и в тоже время позиционируем Самару как лидера по уровню развития и качеству банкинга в Поволжье.

Популярность проекта продиктована его удобной локацией: музей расположен в историческом центре Самары в шаговой доступности от речного вокзала, набережной Волги, пешеходной зоны улицы Ленинградской; административных, культурных и досуговых учреждений города.

К услугам гостей профессиональный экскурсовод. В залах разрешена фотосъемка. В музее работает станок для чеканки сувенирной монеты с логотипом Сбербанка и портретом первого вкладчика банка - Н.А. Кристофари (1842 год).

Проект имеет виртуальное воплощение - «Виртуальную экскурсию» по залам и витринам музея.

Кроме обзорной экскурсии в музее проводятся встречи по повышению финансовой грамотности обучающихся, исторические викторины, игровые экскурсии и квесты.

Музей сотрудничает с городскими и областными культурными учреждениями, ведущими турагентствами региона, образовательными учреждениями Самары (в СГЭУ открыта аудитория, посвященная истории Сбербанка), общественными организациями, частными коллекционерами.

Музей дважды принимал участие в фестивале «Ночь музеев» со специальными программами.

Музей планирует развивать свою деятельность за счет организации выездных ознакомительных выставок, учебных и образовательных программ, расширения экспозиционно-выставочных площадей при создании «культурно-коммуникационного центра» Поволжского банка.

Иллюстрации:

Музей истории сберегательного дела Поволжского банка