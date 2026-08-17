МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПИВОВАРЕНИЯ

В 1995 году в Санкт-Петербурге в дни празднования 200-летия старейшего в России пивоваренного завода «Степан Разин» был открыт Музей истории пивоварения, первый в стране музей пивной тематики.

Экспонаты музея рассказывают об истории пенного напитка, уходящего своими корнями в глубокую древность. В коллекции бутылки и этикетки, предметы быта и документы, связанные с пивом, пособия «Как варить пиво дома» и рекламные плакаты разного времени. Часть экспонатов - из частных коллекций, что-то подарено другими музеями, что-то куплено у коллекционеров, а что-то нашлось прямо на заводе.

В апреле 2008 года, после двухлетних работ по ре-экспозици и переезда в новые помещения, обновленный музея снова открыл свои двери для посетителей.

Иллюстрации:

Музей истории пивоварения Пивоваренного завода имени Степана Разина.