МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОМГАУ

Музей истории ОмГАУ имени П.А. Столыпна. является структурным подразделением Омского государственного аграрного университета.

Основными функциями настоящего учреждения являются:

- сбор материальных и письменных источников по истории культуры ОмГАУ, города Омска, Западно-Сибирского региона; - определение и классификация собранных материалов; - реставрация и хранение материалов; - учет и изучение материалов; - научно-исследовательская работа и публикация материалов; - экспозиционирование материала (по мере финансирования деятельности музея); - участие во всевозможных конференциях, съездах и так далее, в различных экспедициях (по мере финансирования); - участие в культурной жизни ОмГАУ, согласно Уставу ОмГАУ, Положению о Центре по воспитательной и внеучебной деятельности ОмГАУ, перспективной программы "Истоки. Возрождение. Единение"; - консультирование преподавателей, студентов и других посетителей музея по вопросам, имеющим отношение к деятельности музея. Музей был задуман в марте 1928 года. С этого момента проводился постепенный сбор материалов. С 1936 года регулярно проводились выставки документов, материалов по истории вуза. В 1977 году было принято решение о создании общественного музея по истории ОмСХИ им. С.М. Кирова. В 1981 году был официально открыт общественный музей ОмСХИ имени С.М. Кирова.

В создании экспозиции активное участие принимали: Мишкина И.В., Вахрамеев А.С., Ессин С.Г., Коновалов А.И., Сборовская А.П., Сапрыгин Г.П. и многие другие преподаватели и студенты нашего вуза. За активную работу по обучению и воспитанию студентов в 1988 году нашему музею было присвоено почетное звание народного.

В настоящий момент статус музея согласно Федеральному положению является общественным, т.е. попечителем основных действий является актив общественности нашего вуза в лице музейного совета. Кроме того, согласно Уставу ОмГАУ, музей является структурным подразделением вуза. В 1997 году была разработана О.А. Милищенко и утверждена концепция народного музея истории ОмГАУ, ориентирующая музейную деятельность на те изменения, которые происходят в настоящий момент в нашем обществе. Также было утверждено положение о музейном совете. В 1998 году по инициативе нынешнего первого проректора ОмГАУ Н.К. Чернявской, нынешним директором музея О.А. Милищенко была разработана перспективная программа "Истоки. Возрождение. Единение." (опубликована в газете "Кировец").

Цель программы: учитывая прежний опыт работы факультета общественных профессий, положительные результаты деятельности ВЛКСМ, профсоюза и различных общественных молодежных организаций, продолжить работу по воспитанию и образованию подрастающего поколения, будущих специалистов в аграрной и управленческой сферах народного хозяйства.

При этом считаем возможным и должным сохранить и возродить прежние (добрые) традиции Сибаки, прерванные политическими метаморфозами конца 1920-1930-х годов: автономность вуза, избираемость на общественные должности снизу, своевременный учет научных, технических и культурных преобразований как в нашей стране, так и за рубежом, оперативный обмен опытом с отечественными и зарубежными коллегами, не подотчетность волюнтаристским решениям, строгий экономический расчет, активная культурная работа со студентами (Колеснев, Грибанов, Петров, Ходорович, Драверт, Тихомиров, Зильбернагель, Ишмаев, Шебалин, Сборовский, Павлов, Зезин, Энгельгардт, Мурашкинский, Иозефер, Бальмонт и многие другие).

Данная работа планировалась в сотрудничестве всех факультетов и кафедр вуза, музея, КДЦ, библиотеки, профкома, ветеранов, студенческого актива. Немалую помощь в настоящей работе оказывали и оказывают: Н.М. Колычев, Н.К. Чернявская, С.Л. Петуховский; заведующие кафедрами: истории, философии, растениеводства, селекции и защиты растений, ботаники, социологии, регионоведения, высшей геодезии, агрохимии; деканы всех факультетов; проректор по научной деятельности ОмГАУ, проректор по АХЧ ОмГАУ, проректор по учебной деятельности; редакции журнала "Вестник ОмГАУ" и газеты "Кировец", комендант первого учебного корпуса, студенческая молодежная организация СОФИ, КДЦ и библиотека.

По программе "Поиск" с музеем активно сотрудничают в области сбора экспонатов для музея сотрудники выше перечисленных кафедр. Большую работу по сбору материалов, их классификации, хранению проводит лично директор музея О.А. Милищенко. Последний также активно занимается с активом студентов, привлекает их к музейной, оформительской и исследовательской работе. Результаты деятельности публикуются в прессе вуза и города, на конференциях и семинарах.

По инициативе Н.К. Чернявской в 1998 году 6 мая при музее ОмГАУ был основан клуб "Ветеран", куда вошли как представители администрации вуза, так и представители музейного совета, совета ветеранов вуза, преподаватели и студенты вуза. Цель клуба: историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения, будущих специалистов народного хозяйства, закрепление преемственности между поколениями, помощь в поддержании ОмГАУ как регионального центра культуры.

В настоящее время укрепляется студенческий актив при музее ОмГАУ. По его укреплению проводилось, проводится и будет проводиться историко-патриотическое воспитание студенческой молодежи, образовательная деятельность в области истории, экономики и культуры края. За основу взята программа малого гуманитарного факультета, разработанная О.А. Милищенко, Л.А. Сон, Л.А. Корнажевской в октябре 1998 года и утвержденная администрацией вуза.

Согласно указанным программам, с 1998 года впервые в истории вуза в музее проводится обязательная историко-краеведческая и музейная практика, как студентов нашего вуза, так и студентов из других вузов нашего города. Занятия практикантов проводит по личной инициативе О.А. Милищенко с учетом тенденций, происходящих в обществе изменений, требований программы по истории, экономике и культуры региона.

При помощи студентов и клуба ветеранов в музее проводятся экскурсии для студентов и преподавателей нашего вуза, вузов г. Омска, школ города и области. Также периодически, согласно плану работы музея, проводятся мини-выставки, посвященные юбилейным и праздничным датам в истории нашего вуза, в истории нашего города и нашей страны, жизни и деятельности выдающихся ученых нашего вуза (Павлов, Драверт, Горшенин, Кизюрин, Ходорович, Мезенцев, Ситников, Агроскин, Мурашкинский и многие другие).

Проводятся также плановые выставки, посвященные юбилеям в нашей военной истории, в истории подразделений нашего вуза. Актив музея активно участвует в обновлении картотеки экспонатов музея, в техническом ремонте помещения музея для изменения и обновления экспозиций в залах музея с последующим проведением встреч со студентами, преподавателями и ветеранами.

Одной из главных задач музея, которую он решает в течение трех лет- это привлечение к развитию культурной деятельности нашего вуза. Молодых талантливых студентов, компетентных преподавателей и формирование круга друзей музей из числа других музейных работников нашего города и области. Музей привлекает к сотрудничеству сотрудников, как нашего вуза, так и других вузов нашего города.

Иллюстрации:

Музей истории ОмГАУ имени П.А. Столыпина.