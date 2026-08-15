МУЗЕЙ ИСТОРИИ МИЛИЦИИ

Музей истории краснознаменной ленинградской милиции (ныне Музей истории милиции Культурного центра ГУ МВД), был создан в соответствии с приказом начальника ГУВД исполкомов Ленинградского областного и городского Совета депутатов трудящихся № 63 от 23.02.1976 года, для проведения идейно-воспитательной работы с личным составом горрайорганов и укрепления связи органов внутренних дел с трудящимися.

23 февраля - день рождение Музея истории милиции . Главное направление его работы - воспитание сотрудников на славных исторических традициях: честности, верности, долгу, любви к Отечеству, готовности даже ценой своей жизни охранять установленный Конституцией и законодательством Российской Федерации правовой порядок, а также сбор, исследование и сохранение материалов по истории петроградской, ленинградской - петербургской милиции.

Залы музея: 1 зал - становление русской полиции (от Петра 1 до крушения Российской империи); - великие русские сыщики (И.Д.Путилин, В.Г.Филиппов и другие); - становление советской милиции; - борьба с уголовной преступностью в годы гражданской войны; 2 зал - борьба с уголовной преступностью в годы гражданской войны; - работа сотрудников милиции с детской беспризорностью и безнадзорностью; - налаживание связей милиции Ленинграда с общественностью; - укрепление общественного порядка в Ленинграде в годы первых пятилеток и в канун Великой Отечественной войны ; 3 зал - сотрудники милиции в боях за Ленинград; - общественные формирования Ленинградской милиции в борьбе за спасение Ленинграда от последствий бомбежек и артобстрелов; - сотрудники милиции «На дороге жизни»; - сотрудники ленинградской милиции в партизанском движении; - борьба уголовной преступностью в блокадном Ленинграде; 4 зал - восстановление Ленинграда в послевоенный период, борьба за укрепление общественного порядка; - уголовная преступность в послевоенный период; 5 зал - развитие международных контактов милиции Ленинграда - Санкт-Петербурга; - сотрудники милиции в «горячих точках»; - борьба с преступностью сегодня.

Иллюстрации:

Музей истории милиции Культурного центра ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.