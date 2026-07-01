МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЛЕСОЗАВОДСКА

Музей истории Лесозаводска открыт 5 июня 1988 года к 50-летию города Лесозаводска.

В 1989 году он вошел в состав Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева. Музей располагает выставочным и экспозиционными залами. «Освоение и заселение Дальневосточных и Приморских земель», «Страницы из истории Лесозаводского городского округа», «Чудеса умелыми руками», «Чайный салон», «Природа Уссурийской тайги».

Иллюстрации:

Музей истории Лесозаводска.